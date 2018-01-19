Başkent Ankara'da 68 kişiye FETÖ'den gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 6 sendikada yöneticilik yapan 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlattı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
VATAN
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