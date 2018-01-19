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Başkent Ankara'da 68 kişiye FETÖ'den gözaltı

Başkent Ankara'da 68 kişiye FETÖ'den gözaltı.14171
  • Giriş : 19.01.2018 / 17:55:00

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 6 sendikada yöneticilik yapan 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali  Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin  yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

VATAN

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