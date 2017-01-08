Facebook Twitter Rss

Başkent Ankara'da canlı bomba paniği

Başkent Ankara'da canlı bomba paniği.19196
  • Giriş : 08.01.2017 / 17:34:00

Ankara'da lokantada canlı bomba zannedilen bir kişi panik yaşanmasına neden oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Son yıllarda yaşanan canlı bomba saldırıları vatandaşı tedirgin ediyor. Diken üstündeki halk, bugün Ankara'da bir şahısı canlı bomba zannederek panik yaşadı.

Canlı bomba zannedilen alkollü şahıs polis tarafından yakalanırken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Olay, saat 15.30 sırlarında Çankaya’da meydana geldi. İddiaya göre, Konur Sokak’ta bulunan bir lokantada hesabı ödemek istemeyen alkollü şahıs ile lokanta sahibi arasında tartışma yaşandı. Alkollü şahsın boynundaki kulaklığı kablo zanneden ve şahsın elini beline doğru götürdüğünü gören müşteriler, "canlı bomba" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine koşarak lokantayı boşaltan müşteriler, büyük panik yaşadı. Alkollü şahıs daha sonra vatandaşlar tarafından tartaklanarak olay yerinden uzaklaştırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede yaptığı araştırmalar sonucu şahsı kısa sürede yakalayarak karakola götürdü.

Eşinden Pelin Karahan'a bebek hediyesi

İstanbul'da metrolar sabaha kadar çalışacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kadir Topbaş'tan İstanbullulara kritik tavsiye

Kadir Topbaş'tan İstanbullulara kritik tavsiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbullulara uyarılarda bulundu.

O ormanın yerine tesis mi yapılacak?

O ormanın yerine tesis mi yapılacak?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sosyal medyada yazılan iddiaları net bir dille yalanladı.

 

Yolcular saatlerdir bekliyor!

Yolcular saatlerdir bekliyor!

İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Son bir hafta içinde 239 göçmen yakalandı

Son bir hafta içinde 239 göçmen yakalandı

Avrupa'ya kaçmak isteyen 239 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

 

Hapishanelere FETÖ uyarısı!

Hapishanelere FETÖ uyarısı!

Darbe sonrası hapise atılan FETÖ'cüler için önemli bir uyarı yapıldı.

TSK: O iddialar gerçek değil

TSK: O iddialar gerçek değil

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya