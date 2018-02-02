Başkent Ankara'da FETÖ davasında karar
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Etimesgut Hava Alay Komutanlığındaki eylemleri ile ilgili 7 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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