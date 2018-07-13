Başkent'te dev FETÖ oparasyonu
15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Başkent Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 44 kişiden 9'u, sorgularında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere itirafçı oldu. Örgüte ve bağlantılarına ilişkin bilgiler veren bu kişiler, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan yarbay ve albaylardan 34'ü geçen hafta tutuklandı, suçlamalarla ilgisi olmadığı belirlenen bir emekli albay ise emniyetten serbest bırakıldı.
TRT
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