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Başkent'te dev FETÖ oparasyonu

Başkent'te dev FETÖ oparasyonu.18868
  • Giriş : 13.07.2018 / 14:35:00

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da operasyonlar gerçekleştirildi.

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15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Başkent Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 44 kişiden 9'u,  sorgularında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere itirafçı oldu. Örgüte ve bağlantılarına ilişkin bilgiler veren bu kişiler, adli kontrol  hükümleriyle serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan yarbay ve albaylardan 34'ü geçen hafta tutuklandı,  suçlamalarla ilgisi olmadığı belirlenen bir emekli albay ise emniyetten serbest  bırakıldı.

TRT

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