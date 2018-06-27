Başkent'te FETÖ operasyonu
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Ankara'da yapılan operasyonlarda 99 kişi için gözaltı kararı alındı.
Gözaltı kararı verilener arasında Hava Kuvvetlerinden eski tuğgeneral, 30 eski pilot var.
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