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Basketbolda derbinin kazananı Fenerbahçe!

Basketbolda derbinin kazananı Fenerbahçe!.22023
  • Giriş : 26.01.2017 / 22:35:00
  • Güncelleme : 26.01.2017 / 22:41:35

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 20. hafta mücadelesi Fenerbahçe-Galaasaray Odeabank derbisine sahne oldu.

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Türk Hava Yoları Avrupa Ligi 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, Ülker Sports Arena'da kozlarını paylaştı. Son dakikaları nefes kesen mücadelenin kazananı ise 5 sayı farkla sar lacivertli taraf oldu.

Fenerbahçe 15 sayı geriye düşmesine rağmen maçtan 85-80 galip ayrılmayı başardı. 

Fenerbahçe mücadeleye Vesely, Antic, Nunnaly, Datome, A.Muhammed ilk 5'iyle başladı. Galatasaray Odeabank ise Fitipaldo, Sinan Güler, Schilb, Micov, Pleiss ilk 5'iyle maça çıktı.

Galatasaray maçın başında bulduğu 3 sayılık isabetlerle farkı açarken sarı-kırmızılılar skora tutunmaya başladı.

Galatasaray ilk yarıyı 54-41 önde tamamladı. 3. periyotta ise sarı-lacivertliler, rakibini 12 sayıda tutarak son periyoda farkı 2’ye indirerek girdi. Final periyodunda Vesely ile pota altında etkili olan Fenerbahçe, savunmada da ilk yarının tersine sert savunma yaparak Galatasaray’ı 14 sayıda tuttu.

Fenerbahçe bu galibiyetle 20. haftada 13. galibiyetini alırken, Galatasaray 14. yenilgisini tadarak son sıraya geriledi.

1. PERİYOT: 19-27

2. PERİYOT: 22-27

3. PERİYOT: 23-12

4. PERİYOT: 21-14

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