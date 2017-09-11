Başoğlu skandalında beklenen son!
Geçtiğimiz aylarda tekneden bir kadınla öpüşürken yakalanan ve kadın öz yeğeni Burcu Başoğlu çıkan Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi ve oğlunun annesi Hande Bermek'ten anlaşmalı olarak boşandı.
Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu’yla teknede öpüşürken görüntülenmesinin ardından gözler ünlü sunucunun 14 yıllık eşi Hande Bermek’e çevrilmiş, Bermek “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklamasını yapmıştı. Bu sözler ve olayın ardından çiftin Bodrum’daki yazlıklarında birlikte kalması, boşanmayacakları şeklinde yorumlandı. Ancak çift bugün boşandı.
Kuşadası Adliyesi'nde görülen davada boşanma protokolü gereği çiftin ortak aldıkları bir ev ve araba, Hande Bermek'in oldu. Oğullarının velayeti de annede kaldı.
HÜRRİYET
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