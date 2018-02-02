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Başörtüsünü çıkaranlar gözaltına alındı

Başörtüsünü çıkaranlar gözaltına alındı.16631
  • Giriş : 02.02.2018 / 13:53:00

İran'da başörtüsünü protesto eden 29 kişi gözaltına alındı.

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İran yine karıştı. Tahran polisinin yaptığı açıklama ile İran'da başörtüsünü protesto eden 29 kişinin gözaltına alındığı bildirdi. Gözaltına alınanların başörtüsünü çıkardıkları öğrenildi.

Söz konusu tutuklananlar için "aldatılmış kişiler" ifadesi kullanılan Tahran polisinin açıklamasında, protestocuların "Beyaz Çarşamba" adını verdikleri kampanya kapsamında başörtülerini çıkardıkları kaydedildi.

Başörtüsünün zorunlu olduğu İran'da, kurallara uymayanlar para veya hapisle cezalandırılabiliyor.

TRT

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