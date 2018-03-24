Başpehlivana silahlı saldırı
Antalya Muratpaşa'da eski Lara Yolu'nda restoranda tartışma çıktı. Antalya'da yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı ve başpehlivan Hakkı Aygün'ü yaralayan saldırıya uğradı.
Kavgaya dönüşen olayda, Y.T'nin yanında taşıdığı tabancayla Avcı ile başpehlivan Hakkı Aygün'ü yaraladığı iddia edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Güreşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, şüpheli Y.T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
TRT
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