Bass: Vize kararı tarafından alındı!
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi John Bass, Türkiye ile yaşanan krize değindi ve vize kararının ABD hükümeti tarafından yapıldığını belirtti.
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