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Bass: Vize kararı tarafından alındı!

Bass: Vize kararı tarafından alındı!.14798
  • Giriş : 11.10.2017 / 13:09:00

ABD Büyükelçisi John Bass, vize yasağı ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi John Bass, Türkiye ile yaşanan krize değindi ve vize kararının ABD hükümeti tarafından yapıldığını belirtti.

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