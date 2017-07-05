Başsavcılık'tan ABD'ye MİT TIR'ları yanıtı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ndan açıklama geldi. MİT TIR'ları konusunda açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt veren Başsavcı Fidan, gönderilen bilgi talebi yazısının büyükelçilik tarafından teslim alındığını belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, ABD Büyükelçiliğine MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin iddianameyle ilgili gönderilen bilgi talebi yazısının bugün saat 15.26 itibarıyla büyükelçilik tarafından teslim alındığını bildirdi.
TRT
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