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Başsavcılık'tan Aysel Tuğluk kararı

Başsavcılık'tan Aysel Tuğluk kararı.14009
  • Giriş : 14.09.2017 / 13:55:00
  • Güncelleme : 14.09.2017 / 13:52:14

HDP'li Aysel Tuğluk ile ilgili Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi.

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Sepet Beşik

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi. Başsavcılık, HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

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