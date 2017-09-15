Başsavcılıktan 3 FETÖ operasyonu!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen 3 operasyonda 97 kişi gözaltına alındı.
İkinci operasyon kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan okullardaki öğretmen ve idareciler olmak üzere 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 9 ilde yürütülen operasyonlarda, gözaltı kararı verilen bütün şüphelilerin 'ByLock' kullanıcısı olduğu kaydedildi.
Üçüncü operasyon kapsamında ise kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalarla ilgili 'ByLock' kullanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışanı 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çalışanlardan 6'sının ihraç edildiği bildirildi.
MİLLİYET
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