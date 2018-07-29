Facebook Twitter Rss

Batan tekneden Fethullah Gülen'in damadı çıktı

Batan tekneden Fethullah Gülen'in damadı çıktı.16906
  • Giriş : 29.07.2018 / 13:52:00

Batan tekneden Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan tekneden sağ kurtulanlar arasında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı çıktı.

15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay sağlık kontrolüne götürülürken görüntülendi.

Gece saat 23.30 sıralarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası’na kaçmak isteyen bir grup FETÖ firarisinin bulunduğu tekne batmış 6 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi ise kurtarılmıştı. Bir kişinin ise arama çalışmalarına devam ediliyor. Kurtarılan kişilerin yapılan kimlik sorgulamalarında firari FETÖ'cüler olduğu belirlendi. FETÖ Lideri Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay'ında içinde bulunduğu 9 kişi gözaltına alındıktan sonra Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu sırada FETÖ Lideri Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay kameralara yansıdı. Akay'ın 15 Temmuz sonrasında firari olduğu ve bugüne kadar arandığı öğrenildi.

HÜRRİYET

Erdoğan: Geri adım atmayız

İstanbul'da yağış başladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Antalya'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Akseki ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandığı öğrenildi.

Bakan, ölen yaşlı adamın ailesini aradı

Bakan, ölen yaşlı adamın ailesini aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölen yaşlı adamın ailesini aradı.

 

Hayvan Hakları yasası Meclise geliyor

Hayvan Hakları yasası Meclise geliyor

Hayvan Hakları yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor.

Erdoğan'dan bedelli açıklaması

Erdoğan'dan bedelli açıklaması

Bedelli askerlik konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

 

Yavuz Bingöl: Solcuların hepsi hasta

Yavuz Bingöl: Solcuların hepsi hasta

Yavuz Bingöl, sol kesimi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Çıplak fotoğraf davasında yeni gelişme

Çıplak fotoğraf davasında yeni gelişme

Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun çıplak görüntüleri ile ilgili yürütülen davada gelişme yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya