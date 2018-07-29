Batan tekneden Fethullah Gülen'in damadı çıktı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan tekneden sağ kurtulanlar arasında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı çıktı.
15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay sağlık kontrolüne götürülürken görüntülendi.
Gece saat 23.30 sıralarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası’na kaçmak isteyen bir grup FETÖ firarisinin bulunduğu tekne batmış 6 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi ise kurtarılmıştı. Bir kişinin ise arama çalışmalarına devam ediliyor. Kurtarılan kişilerin yapılan kimlik sorgulamalarında firari FETÖ'cüler olduğu belirlendi. FETÖ Lideri Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay'ında içinde bulunduğu 9 kişi gözaltına alındıktan sonra Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bu sırada FETÖ Lideri Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay kameralara yansıdı. Akay'ın 15 Temmuz sonrasında firari olduğu ve bugüne kadar arandığı öğrenildi.
HÜRRİYET
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