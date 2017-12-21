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Batı Şeria karıştı: 11 Filistinli gözaltına alındı

Batı Şeria karıştı: 11 Filistinli gözaltına alındı.16936
  • Giriş : 21.12.2017 / 12:10:00

Batı Şeria'da İsrail askerlerin 11 Filistinliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi sonrası ısınan bölgede kaos hakim. Batı Şeria yine karıştı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada bölgede 11 Filistinlinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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