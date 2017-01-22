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Batık bankacı Erol Aksoy'a yakalama kararı

Batık bankacı Erol Aksoy'a yakalama kararı.20911
  • Giriş : 22.01.2017 / 15:37:00

İktisat Bankası'nın eski sahibi Erol Aksoy hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Polis her yerde İktisat Bankası'nın eski sahibini arıyor. Batık bankacı Erol Aksoy'a Yargıtay'ın 'nitelikli zimmet' suçundan verdiği onama kararı mahkemeye ulaştı. 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Erol Aksoy hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Erol Aksoy ile İktisat Bankası’nın yöneticileri Cenap Önal, Fikret Güler, Cüneyt Sel ve Roy Arto Gevrekyan’a ilişkin karar 16 Aralık 2015’te alındı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, oybirliği ile verdiği kararda Aksoy’a ‘nitelikli zimmet’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 5 bin 500 lira da adli para cezası verdi. Eşi İnci Aksoy ise beraat etti. Bazı sanıklar kararı temyiz etti. Yargıtay 7. Ceza Dairesi de aralık ayında temyiz incelemesini tamamlayıp yerel mahkemenin kararını onadı. Ceza alan sanıklar hakkında yurtdışına çıkma yasağı da konuldu.

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