Batman'da 15 kişiye FETÖ tutuklaması
Başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Batman'da düzenlenen operasyon'da 22 kişi gözaltına alındı.
Batman merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınana 22 şüpheliden 15'inin tutuklandığı öğrenildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 ildeki 30 şüpheli hakkında yakalanma kararı çıkartılıp, eş zamanlı operasyon düzenlendiği anımsatıldı. Operasyonda, aralarında sivil toplum kuruluşu ve dershane yöneticilerinin de bulunduğu 22 şüphelinin gözaltına alındığının hatırlatıldığı açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’inin “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçlamasıyla tutuklandığı kaydedildi. Şüphelilerden 7’sinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığının da bildirildiği açıklamada, aranan 8 şüphelinin bulunması için çalışmaların devam ettiğine dikkat çekildi.
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