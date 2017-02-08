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Batman'da 33 kamu görevlisi ihraç edildi

Batman'da 33 kamu görevlisi ihraç edildi.19341
  • Giriş : 08.02.2017 / 14:22:00

Batman'da öğretmenlerin çoğunlukta olduğu 33 kişi kamu görevinden ihraç edildi.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Batman'da çoğunluğu öğretmen olmak üzere 33 kişinin ihraç edildiği öğrenildi.

OHAL kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile Batman’da 25'i öğretmen olmak üzere toplamda 33 kişi kamu görevinden ihraç edildi. Dün yayımlanan 686 sayılı karaname ile Batman merkezde 17, Beşiri’de 3, Kozluk’ta 2, Sason’da 2 ve Gercüş’te bir öğretmen olmak üzere toplamda 25 öğretmenin görevinden ihraç edildiği öğrenildi. Ayrıca, 7 subay ve astsubay ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan bir kişi de ihraç edilenler arasında yer alıyor.

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