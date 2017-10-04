Batman'da büyük patlama: 8 kişi yaralandı
Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. LPG tankının patlaması sonucu yaşanan olayda 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekipler olay yerinde sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, OSB'de faaliyet yürüten bir fabrikadaki yakıt tankının vinç ile başka bir yere nakli sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlamada ilk belirlemelere göre aralarında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erlerinin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, patlamanın etkisi ile tanktan kopan bir parçanın isabet ettiği başka bir fabrikanın çatısında da hasar oluştu.
TRT
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