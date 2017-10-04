Facebook Twitter Rss

Batman'da büyük patlama: 8 kişi yaralandı

Batman'da büyük patlama: 8 kişi yaralandı.17070
  • Giriş : 04.10.2017 / 16:34:00

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük bir patlama meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. LPG tankının patlaması sonucu yaşanan olayda 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekipler olay yerinde sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, OSB'de faaliyet yürüten bir fabrikadaki yakıt tankının vinç ile başka bir yere nakli sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre aralarında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erlerinin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, patlamanın etkisi ile tanktan kopan bir parçanın isabet ettiği başka bir fabrikanın çatısında da hasar oluştu.

TRT

Şehidin tabutu yatağına kondu!

Şehit savcı soruşturmasında gelişme!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

10 ilde FETÖ operasyonu: 30 kişi gözaltında

10 ilde FETÖ operasyonu: 30 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde operasyonlar düzenlendi.

Uğur Acar için mahkemeden karar çıktı!

Uğur Acar için mahkemeden karar çıktı!

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar için mahkemeden karar çıktı.

 

Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Samsun'da operasyon düzenlendi.

POMEM başvuruları 6 Ekim'de sona eriyor

POMEM başvuruları 6 Ekim'de sona eriyor

POMEM başvurusu yapmaya hazırlananlara önemli uyarı geldi.

 

TSK, Kuzey Irak'ı vurdu!

TSK, Kuzey Irak'ı vurdu!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK'lıları vurdu.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki yangının ardından telefona sarıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya