Batman'daki sinema salonunda yangın çıktı!
2011 yılında yapılan ve aynı yıl hizmete giren Yılmaz Güney Sinema Salonu, bugün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Batman Belediyesi'nin 15 yıllık Yılmaz Güney Sinema Salonu, henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi. Bir süredir faaliyette olmayan ve tadilata alınan sinema salonunda, bugün saat 15.20 sıralarında yangın çıktı. Sinemanın üst katında makine ve arşiv odasının bulunduğu bölümden alevler yükseldi. Batman Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığı yangına, TÜPRAŞ Rafineri İtfaiyesi de müdahalede bulundu.
Yangınla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Vahap Asma, sabotaj olabileceği ihtimaliyle yangın sebebinin çok yönlü araştırıldığını belirterek, "15 yıllık sinema bir süredir gösterime kapalıydı. Yangın nedenini çok yönlü araştırıyoruz. Belediye itfaiyemizin yanı sıra TÜPRAŞ Rafinerisi'nden aldığımız destekle yangın kontrol altına alındı. Hasar oranını tespit edeceğiz" dedi.
Hürriyet
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