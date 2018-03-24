Batman'dan acı haber geldi!
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Antarktika'ya üs kurulacağını belirtti.
Erdoğan: Hayalleri bile yetişemez
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da il kongresinde konuştu.
Başpehlivana silahlı saldırı
Antalya'da yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı ve başpehlivan Hakkı Aygün saldırıya uğradı.
Elon Musk, Türk takipçisini dinledi
Dünyaca ünlü girşimci Elon Musk, Türk takipçisini dinledi ve hesabını sildi.