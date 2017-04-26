Battalgazi Torunları analı - kızlı iftar yaptı
Tarihini ve kültürünü bilen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, toplumsal faydayı ön planda tutan bir neslin yetişmesine katkı sağlama vizyonu ile yeni bir gençlik hareketi başlatan Battalgazi Torunları; birlik ve beraberlik, cesaret, samimiyet, ehliyet ve liyakat, sorumluluk, dürüstlük, saygınlık ve güven, cömertlik değerlerine bağlı kalarak stratejik hedeflerine ulaşma noktasında kararlı ve istikrarlı adımlar atmaya devam ediyor.
Üniversite ve lise düzeyindeki öğrenciler ile etkileşim sağlamak adına önemli çalışmalar yürüten BATTALGAZİ Malatya Gençlik Derneği, Guzide Özdilek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan bayan öğrencilerinin "Üç ayların içerisindeyiz. Mirac gecemizi münferit olarak değerlendirdik. Biz, ailelerimizin ev dışında ne gibi sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz bilmelerini arzu ediyoruz. Bu ortamı tesis edebilmek için de anne - kız iftar programının uygun olacağını düşünüyoruz" talepleri üzerine Analı - Kızlı İftar Programı düzenlediler.
BATTALGAZİ Malatya Gençlik Derneği Başkanı İrfan KÖPÜRÜR eşi ve çocukları, Kadın Kolları Başkanı Medine KALKAN ve yönetimi, Teşkilat Başkanı Bilal SEKMAN, Liseli Öğrencilerden Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Miraç YİĞİT, Liseli Bayan Öğrencilerden Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Elif AKSOY ve Yönetiminin katılım sağladığı iftar programına Guzide Özdilek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Gülten DEMİRBİLEN, MASTÖB Kadın Kolları Başkanı Canan Altınbaş BARBAROS, MADEF Katın Kolları Teşkilatı adına Zeynep ERGİN, çok sayıda öğrenci ve veli katılım sağladı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program; BATTALGAZİ Malatya Gençlik Derneği tanıtım filminin ardından şiir, ilahi ve dualar ile icra edildi.
Programın açılış konuşmasını Liseli Bayan Öğrencilerden Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Elif AKSOY gerçekleştirdi. AKSOY "Kıymetli misafirlerimiz iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. BATTALGAZİ Gençlik Derneği; gençlerin eğitimi, istihdamı ve kariyer hedeflerine ulaşmaları hususunda çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. İcra edilen faaliyetler ile milli ve manevi değerlerimize sahip çıkılmakta, toplumsal fayda ön planda tutulmaktadır. Bayan Lise Teşkilatı olarak hem ailelerimiz ile bir araya gelip derneğimizi tanıtmak hem de velilerimizi tanıştırmak istedik. Bizi kırmayıp programın hazırlanmasında desteğini esirgemeyen Genel Başkanımız İrfan KÖPÜRÜR'e, Kadın Kolları Başkanımız Medine Kalkan'a, Teşkilat Başkanımız Bilal Sekman'a ve çalışmalarımız esnasında bize kol kanat gerip, motive eden, desteğini esirgemeyen Müdür Yardımcımız Sayın Gülten DEMİRBİLEN'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.
BATTALGAZİ Malatya Gençlik Derneği Kadın Kolları Başkanı Medine KALKAN " Değerli Misafirlerimiz; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bayan Lise Teşkilatımızın Miraç Kandili münasebeti ile düzenlemiş olduğu iftar programında bir araya geldik. Bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, muhabbeti, kardeşliğimizi ve birliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum. Tuttuğumuz oruçların kabul olmasını ve bu tür programların birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
BATTALGAZİ Malatya Gençlik Derneği Genel Başkanı İrfan KÖPÜRÜR ise "Mübarek üç aylar içerisindeyiz. Geçtiğimiz gün; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in aracı olmaksızın Allah-u Teâlâ ile birebir görüştüğü, beş vakit namazın farz kılındığı ve Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceğinin müjdelendiği Miraç Gecesini idrak ettik. Kandilinizi tekrar tebrik ediyor ve biraz sonra iftar edeceğiniz oruçların kabul olmasını niyaz ediyorum.
Toplumda kadının rolü ve önemi büyüktür. Cehaletin en büyük korkusu kadındır. Çünkü kadın öğrenirse çocuklarına da öğretir. Kadın güçlüyse toplum da güçlüdür. Toplumdaki yerinizi ve temsiliyet hakkınızı başkalarına bırakmayın. Aksi halde başkalarının sizin adınıza aldığı kararları kabullenmek ve uygulamak zorunda kalırsınız.
Gelecek gençlik ile gelecek diyoruz. Bunun için gençleri iyi anlamak ve onlara gereken fırsatı tanımak gerekir. Biz, kendi gençlik dönemimizdeki gençliği model alıp çocuklarımızın da gençliğini aynı kriterlerde yaşamasını talep edersek kuşak çatışması denilen kavram ile yüzleşiriz. Bizden önce bilgisayar, bizim dönemimizde ise akıllı telefonlar yoktu. Sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. Asrın getirdiği ve gerektirdiği şartları kabullenmez, hayatımıza uygulamaktan imtina edersek gençler ve ebeveynler için ciddi sorunlar açığa çıkacaktır. Ebeveynler değişime açık olmalı; öğrenmeli, öğrendiklerini hayata geçirmeli ve kazanımlarını geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aktarmalıdır. Bugün bizi bu iftar sofrasında bir araya getiren kardeşlerimiz geleceğe dair umut tohumları ekmiştir.
Biz onların eğitim, istihdam ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ayrıca ev hanımlarının aile ekonomisine katkı sağlamak üzere istihdam talepleri ile de karşı karşıyayız. Bu konuda fikirlerinizi ve projelerinizi önemsediğimizi bilmenizi istiyoruz.
Analı kızlı iftar denilince aklıma ilk gelen Malatya yöremize has analı - kızlı köfte olmuştur. İnşallah bir başka etkinlikte sizlere tanıtma ve tatma imkanını da buluruz. Bugün bu iftar sofrasının hazırlanmasına vesile olan ve adının verilmesini özellikle istemeyen işadamımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah hayrını kabul etsin, kazancına bolluk ve bereket versin" dedi.
İftar programı BATTALGAZİ Malatya Gençlik Derneği Teşkilat Başkanı Bilal SEKMAN'ın duası ile son bulmuştur. Program çıkışı Berivan 44 Çiçekçilik tarafından katılımcılara gül takdim edilmiştir.
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