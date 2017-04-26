Battalgazi Torunları analı - kızlı iftar yaptı

Giriş : 26.04.2017 / 09:39:00

30 Ağustos 2015 tarihinde ülkesini ve memleketini seven Malatyalı Gençler tarafından kurulan BATTALGAZİ Malatya Gençlik Derneği icra ettiği faaliyetler ile göz doldurmaya devam ediyor.