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Bayburt'ta korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Bayburt'ta korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı.28547
  • Giriş : 08.01.2017 / 11:30:00

Bayburt'ta yaşanan feci kazada üç kişi hayatını kaybetti.

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Bayburt Turgut Özal Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta kaza yapan araca çarpmamak için direksiyonu kıran çekici sürücüsü orta refüj arasında sıkıştı.

Meydana gelen kazada Mihraç Akbaş (27) ile Çağlayan Halit Şahin olay yerinde, Mehmet Günhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazaya karışan araçlarda sıkışanlar, afad ekipleri ve Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan Gürsoy Kadakal (19) ile Nurcan Seyhan (29), Eda Seyhan (19), Alperen Seyhan (17) ve Serkan Altınay (25) ise olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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