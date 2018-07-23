Bayern Münih başkanından Mesut'a çirkin sözler
Mesut Özil, Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadığı Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını açıkladı. Mesut Özil, kararını açıklarken "Kazanırken Alman kaybederken göçmenim" sözlerini kullandı. Mesut Özil, politik bir propagandaya alet edildiğini ve ırkçılık hissettiğini dile getirdi, “Türk kökenime saygı göstermemeleri bardağı taşırdı” dedi.
Bayern Münih Başkanı Hoeness ise Mesut Özil için çirkin ifadeler kullandı: "Hayalet, bıraktığı için mutluyum. Yıllardır kötü oynuyordu. En son 2014 Dünya Kupası'nda bir ikili mücadele kazanmıştı. Şimdi de berbat performansının ardından bir fotoğrafın arkasına saklanıyor."
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