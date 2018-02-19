Bayern Münih-Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş, 20 Şubat Salı günü Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih’le oynayacağı ilk maç için yarın Almanya’ya gidecek. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih’le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maç için yarın Münih’e gidecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarı elde ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlılar, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan öğle saatlerinde özel uçakla Münih’e hareket edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın TSİ 21.00’de maçın oynanacağı Allianz Arena’da basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlıların maç öncesi son antrenmanı da aynı statta TSİ 21.30’da başlayacak. Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, 20 Şubat Salı günü TSİ 22.45’te oynanacak.
BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Son 16 tur maçları 13-14 Şubat - 20-21 şubat ve 6-7 Mart - 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş Bayern Münih maçının net tarihi belli olur olmaz haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. Beşiktaş Bayern Münih Tivibu Spor ve TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇI, ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
> 20 Şubat Salı (Şifresiz kanalda olacak TRT 1)
> 14 Mart Çarşamba (Şifreli kanalda olacak)
TRT
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