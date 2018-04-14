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Bayern Münih'te yeni teknik adam Niko Kovac!

Bayern Münih'te yeni teknik adam Niko Kovac!.17530
  • Giriş : 14.04.2018 / 09:15:00

Alman devi Bayern Münih yeni teknik direktörünün 46 yaşındaki Niko Kovac olduğu açıklandı.

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Sepet Beşik

Sezon sonunda emekli olmak isteyen Jupp Heynckes’in yerine teknik adam arayışlarını sürdüren Bayern Münih’te sürpriz bir isim takımın başına getirildi.

Luis Enrique, Thomas Tuchel, Jurgen Klopp gibi isimlerin konuşulduğu Bayern Münih’te yeni teknik direktörün Niko Kovac olacağı duyuruldu.

Bayern Münih, şu an Eintracht Frankfurt’u çalıştıran Niko Kovac ile gelecek sezon için her konuda anlaştı.

Alman devi Bayern Münih, teknik direktörlük için Niko Kovac ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Oyunculuk döneminde 2001-2003 yılları arasında Bayern Münih’te forma giyen Hırvat teknik adam, Salzburg, Hırvatistan Milli Takımı ve Eintracht Frankfurt’u çalıştırdı.

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