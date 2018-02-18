Bayern Münih'ten Beşiktaş'a olay gönderme
Şampiyonlar Ligi ikinci turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, salı gecesi Almanya’nın güçlü ekibi Bayern Münih’le Allianz Arena’da karşılaşacak.
Zorlu mücadele öncesinde Alman kulübünün sosyal medya hesabından Beşiktaş’a gönderme geldi. Bundesliga’da dün oynanan Wolfsburg maçında yeni transfer Sandro Wagner ilk golü kaydetmesinin ardından Bayern’in resmi hesabı “Wagner Love” şeklinde paylaşımda bulundu.
Bu paylaşım 4 binin üstünde beğeni alırken, Türk futbolseverler de yaptığı yorumlarla Bayern’e cevap verdi.
DİĞER HABERLER
Trabzon'un yenilmezlik serisi sona erdi: 0-1
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
Ali Koç, aday olmasının asıl nedenini açıkladı!
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına aday olmasındaki temel nedeni açıkladı.
Dilmen'den Kocaman'a 'Hasan Ali' tepkisi!
Yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı kart görerek Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım'la
Fenerbahçe, A.Alanyaspor engelini rahat geçti!
Sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, üç puanı üç golle aldı.
Trabzonspor'da deprem! Görevi bırakıyorlar
Trabzonspor'da mevcut yönetimin görevi bırakabileceği açıklandı.