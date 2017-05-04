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Baykal: CHP sopa ile yönetilemez

Baykal: CHP sopa ile yönetilemez.17063
  • Giriş : 04.05.2017 / 13:55:00

CHP'li Deniz Baykal, CHP içinde yaşanan gerilimi yorumladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Fikri Sağlar'ın disiplin kuruluna sevk edilmesi hakkında değerlendirme yaptı ve CHP'nin öfkeyle, tehditle ve sopa sallayarak yönetilemeyceğini söyledi.

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan CHP'deki son gelişmelere ilişkin açıklama geldi.

Deniz Baykal, eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan için Levent Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Tören öncesi basın mensuplarının, CHP Milletvekili Fikri Sağlar hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına ilişkin sorusu üzerine Baykal, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

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