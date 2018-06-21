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Baykal'dan aylar sonra mesaj!

Baykal'dan aylar sonra mesaj!.25412
  • Giriş : 21.06.2018 / 16:28:00

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, aylar sonra ilk kez açıklama yaptı.

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Geçirdiği beyin kanaması sonucu uzun süre tedavi gören Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, aylar sonra ilk kez açıklama yaptı.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin ardından ilk kez konuştu. CHP'nin en genç milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül ile bir araya gelen Baykal, genç milletvekili adayına nasihatlerde bulundu. Baykal, hem görüntüsü hem de sesiyle hızla iyileştiğinin işaretini verdi.

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