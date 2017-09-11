Facebook Twitter Rss

Baykal'dan gündem değiştiren iddia

Baykal'dan gündem değiştiren iddia.17063
  • Giriş : 11.09.2017 / 19:11:00
  • Güncelleme : 11.09.2017 / 19:13:19

CHP'nin en tecrübeli milletvekili Deniz Baykal, erken seçim için tarih verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Baykal, Ankara'da kulisleri hareketlendiren bir açıklama yaptı. Baykal, erken seçim iddiasında bulundu.

CHP Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Baykal, burada düzenlenen basın toplantısında, 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandumun arzu ettikleri gibi sonuçlanmadığını söyledi.

Baykal, ilerleyen günlerde vatandaşın önüne bir fırsat geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Referandum olmadı, olmadığını herkesin anlayacağı şekilde ortaya koymak lazım. 'Hayır' yüzde 75 olmalıydı, olmadı. Şimdi bu belirsizliği, alaca karanlık dönemini, dalgalı buğulu ortamı netleştirmek lazım. Bunu düzelteceğiz, millet düzeltecek. Önümüzde yapılacak seçimler, 'Bu anayasayı bu şekliyle uygulayacağım' diyen kişinin uygulama fırsatını bulup bulamayacağı seçim olacak. Millet 'Helal olsun uygula arkadaşım' diyecek mi demeyecek mi bakalım? Tarihi bir an olacaktır. Bizim siyasi tarihimizin, modern Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en kritik, en önemli, en tarihi kararı önümüzdeki günlerde alınacak."

Seçimlerin teorik olarak 2019'da yapılacağını vurgulayan Baykal, "Benim kanaatim daha önce. Kasım 2018'de büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda kalacak. Orada o iş çıkacak. Orada milletimiz, 'Sen bunu uygulayacağım diyorsun. Bunu uygulamana izin vermiyoruz, bunu kabul etmiyoruz' diyecektir. Öbüründe nasıl başa baş oldu, bunda daha kararlı olacak." diye konuştu.

Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Siirt'te şok: 30 kişi...

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AB Bakanı'ndan açıklama geldi

AB Bakanı'ndan açıklama geldi

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, ünlü oyuncu ile buluştu!

Çavuşoğlu, ünlü oyuncu ile buluştu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ünlü oyuncu ile buluştu.

 

CHP'den karar! Disipline sevk edilecek

CHP'den karar! Disipline sevk edilecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Zerrin Güngör ile ilgili açıklama geldi.

Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar yaptı.

 

Erdoğan: Beyinlerimizi kaptırıyoruz!

Erdoğan: Beyinlerimizi kaptırıyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim ve eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Zühtü Arslan'a sahip çıktı

Kılıçdaroğlu, Zühtü Arslan'a sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda eleştiri oklarının hedefi olan Anayasa Mahkemes


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya