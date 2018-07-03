Deniz Baykal için Meclis'te düzenleme
Geçirdiği beyin kanaması sonucu uzun süre tedavi gören Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletveki Deniz Baykal için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenleme yapılacak.
Kanal D Ana Haber'de yer alan habere göre; TBMM’de 27. Dönem için çalışmalar başladı. Yeni döneme hazırlıkta Genel Kurul’un her köşesi temizlendi.
Genel Kurul’a ek sandalyeler getirilecek, bazı vekiller Bakanlar Kurul’u tarafında oturacak.
Yemin töreninin başında Meclis’e başkanlık edecek Deniz Baykal için düzenleme yapılacak. Baykal’ın odası asansöre en yakın oda olarak belirlendi
MİLLİYET
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