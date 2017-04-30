Facebook Twitter Rss

Baykal'ın 150 bin TL'si gitti!

Baykal'ın 150 bin TL'si gitti!.17063
  • Giriş : 30.04.2017 / 08:48:00

CHP milletvekili Deniz Baykal'a ait iş yeri inşaatına hırsızlar girdi. Zarar yaklaşık 150 bin TL.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Baykal'a hırsız şoku! Antalya'da yapımına devam edilen iş merkezine hırsızlar girdi. Zararın şimdilik 150 bin TL olduğu kaydedildi.

Olay, dün gece Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi, Termessos Bulvarı'ndaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait yapımı tamamlanmamış 3 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, krom olan ve maddi değeri yüksek asansör kapıları da dahil tüm tesisatın bakır kablolarını çaldı. Bununla yetinmeyen hırsız ya da hırsızlar, asansöre ait elektronik beyni de alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı yan komşunun gece balkonda iki kişiyi görmesiyle ortaya çıktı. Baykal'ı arayan komşusu balkonda iki kişi gördüğünü, muhtemelen hırsızlık şüphelisi olabileceğini söyledi. Bunun üzerine yakın arkadaşı Ahmet Paksoy'u arayan Baykal, olayın araştırılmasını istedi. Sabah iş merkezine gelen Ahmet Paksoy, hırsızlığın boyutunun ciddi olduğu söyledi. Daha sonra olayla ilgili polise şikayette bulunuldu.

'150 BİN TL CİVARINDA HASAR VAR'

Ahmet Paksoy, "Ciddi bir hasar var. Yetkili kişilerden, özellikle elektrikçinin söylediğine göre asansör ve tesisatlarda 150 bin TL civarında hasar var. Hasar büyük olunca emniyete haber verdik. Sabah erken saatlerde geldiler. Hala hasar tespit çalışması yapılıyor. Nereden girdikleri konusunda henüz bir kanıt yok elimizde. Bir hırsızlık var ama elimizde net bir bilgi olmadığı için kimsenin günahını almak istemiyoruz. Gerçekten ciddi bir hasar, insanlık dışı bir şey. İçimiz parçalandı desek yeridir. Deniz bey bir haftadır şehir dışında, toplantıları var. Kendisiyle temas halindeyiz, telefonla sürekli görüşüyoruz. Yapılacak bir şey yok. Hırsızlık olayı ile ilgili olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanırken, hırsız ya da hırsızlar her yerde aranmaya başlandı" dedi.

POSTA

Ahmet Taşgetiren: Kovulmadım

Neden gülüyorlardı?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs İşçi Bayramı için resmi mesaj yayınladı.

Erdoğan: Tarih vererek gidecek değiliz

Erdoğan: Tarih vererek gidecek değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine açıklık getirdi.

 

Erdoğan'dan flaş Sincar açıklaması!

Erdoğan'dan flaş Sincar açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'da düzenlenecek operasyona ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu: Oylar YSK'da çalınmış

Kılıçdaroğlu: Oylar YSK'da çalınmış

CHP lideri Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısında konuşuyor.

 

Erdoğan net konuştu!

Erdoğan net konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye politikasına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, Viktor Orban ile görüştü

Erdoğan, Viktor Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı telefonda görüştü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya