Facebook Twitter Rss

Baykal'ın evine giren FETÖ'cü gizli tanık oldu

Baykal'ın evine giren FETÖ'cü gizli tanık oldu.17063
  • Giriş : 30.09.2017 / 13:33:00

CHP'li Deniz Baykal'ın evine giren FETÖ'cü gizli tanık oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kapısını açan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması bağlantılı çilingir gizli tanık olarak itiraflarda bulundu.

STAR

Çin'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı

Antalya'da hastanenin bahçesine yıldırım düştü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Vücut geliştirme şampiyonu gözaltında

Vücut geliştirme şampiyonu gözaltında

Vücut geliştirme şampiyonu, İzmir'de yapılan operasyonla gözaltına alındı.

HDP lideri Demirtaş'ın odasında arama yapıldı

HDP lideri Demirtaş'ın odasında arama yapıldı

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın odasında arama yapıldı.

 

Sınıra asker sevkiyat!

Sınıra asker sevkiyat!

Suriye sınırına zırhlı askeri personel taşıyıcı araçlar gönderildi.

TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor

TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı yarın başlıyor.

 

Antalya'da deprem!

Antalya'da deprem!

Antalya'da akşam saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'den uçuşlar durduruldu

Türkiye'den uçuşlar durduruldu

Başbakan Binali Yıldırım, Erbil ve Süleymaniye'ye Türkiye'den uçuşların durdurulduğunu açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya