Baykal'ın evine giren FETÖ'cü gizli tanık oldu
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kapısını açan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması bağlantılı çilingir gizli tanık olarak itiraflarda bulundu.
STAR
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