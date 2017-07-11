Baykal'ın oğluna kafa atmıştı! Kovuldu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Ataç Baykal'a kafa atan güvenlik görevlisinin görevine son verildi.
2 Temmuz’daki ODTÜ Mezuniyet Töreni’nde yaşanan olayda Prof. Ataç Baykal, eşi ODTÜ Rektör Danışmanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal’ın yanına gitmek istediğini, ancak güvenlik görevlisinin kendisine müdahale ettiğini, aniden kafa attığını ve yaralandığını söylemişti.
ODTÜ’DEN DUYURU
ODTÜ dün mezun ve mensuplarına güvenlik personelinin işine son verildiğini duyurdu. “Diploma Töreninde şiddet içeren davranış hakkında” başlığıyla tüm ODTÜ camiasına gönderilen e-postada, şu ifadelere yer verildi:
İŞİNE SON VERİLMİŞTİR
“Üniversitemiz diploma töreninde özel güvenlik şirketine bağlı olarak görev yapan bir kişi, stadyum giriş kapısında üniverstemiz Rektör Danışmanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal’ın eşi Prof. Dr. Ataç Baykal’a hiçbir şekilde maruz görülemeyecek bir fiziksel saldırıda bulunmuştur.
Üniversitemizce özel güvenlik hizmeti alınan şirket tarafından yapılan değerlendirmeler ve süreç sonrası saldırıda bulunan güvenlik görevlisinin işine son verilmiştir.”
HÜRRİYET
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