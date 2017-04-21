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Baykal: TBMM'de engel olacağız!

Baykal: TBMM'de engel olacağız!.17063
  • Giriş : 21.04.2017 / 09:23:00

CHP'li Deniz Baykal, referandum sonrası TBMM'de mücadelenin sürdüğünü belirtti.

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CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Anayasa Değişikliği referandumunda kabul edilen 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde engellemeler yapacaklarını ima etti.

16 Nisan'da gerçekleştirilen tarihi referandumda 'hayır' propagandası yapan CHP, yüzde 51,4 oranında 'evet' tercihine karşı kaybetti.

Seçim sonuçlarına gölge düşürmeyi çabası içinde olan CHP, her platformda 'şaibe' iddialarını dile getirdi.

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, 'İlan edilen bu referandumun sonucunu tanımıyoruz' diyerek "Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüpheniz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer" ifadelerini kullanmıştı.

"TBMM'DE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yaptığı skandal açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni anayasanın işletilmesi sürecine engel olacaklarını ifade etti.

Baykal, CHP İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, tarihi referandumdan halkın iradesiyle çıkan 'evet' sonucunu görmezden gelerek, "İkinci devre bu anayasanın işletilmesine müsade etmeyeceğiz maçı olabilir." dedi.

Baykal, skandal bir açıklamaya imza atarak, "Halk oylamasında 'hayır' çıkması durumda, 1922'de İzmir'de düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz" demişti

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