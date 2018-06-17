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Bayram gecesi feci kaza: İki kişi vefat etti!

Bayram gecesi feci kaza: İki kişi vefat etti!.15959
  • Giriş : 17.06.2018 / 09:06:00

Gaziantep'de meydana gelen korkunç kazada iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi. Bu çarpışmada, evli çift hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 6'ncı kilometresindeki İçerisu mevkiinde meydana gelen kazada Gaziantep yönüne giden Nevzat Kısacık yönetimindeki 27 GF 365 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Doğan Can Karaarmut (60) yönetimindeki 31 TV 737 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Nevzat Kısacık ile eşi Sultan Kısacık olay yerinde hayatını kaybetti, her iki araçta bulunan Erhan Kısacık (29), Lütfiye Kısacık (25), Şule Kısacık (12), Doğan Can Karaarmut, Nahide Karaarmut (50) Mehmet Karaarmut (25) ve Suzan Karaarmut (32) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere götürüldü.

Acı haberi alıp, kaza yerine gelen ölen Kısacık çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da olay yerine gelerek bilgi aldı. Nevzat ve Sultan Kısacık'ın cesetleri otopsi için morga kondu.

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