Bayram namazını memleketinde kıldı
Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başbakan Yıldırım: "Farklı olabiliriz ama hepimiz aynı Rabbin kullarıyız. Kitabımız bir, peygamberimiz bir. Gözlerimizin rengi farklı olsa da gözyaşlarımızdan akan renk aynıdır. T.C. Parlamenter sisteminin son başbakanı olarak sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli hemşehirlerim bu sorumluluğu aldığım günden beri memleketimin milletimin faydası noktasında birçok işi yapma gayretinde oldum. Başbakanlığımdaki 2 yıl uzun bir zaman değil ancak Türk siyasi tarihinde çok konuşulacak bir dönem olarak şimdiden tarihe geçti. Bir darbe girişimi atlattık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştirdik. Anayasal sistem değişikliği referandumunu gerçekleştirdik. 24 Haziran Seçimleri, 16 Nisan 2017'de hayata geçirdiğimiz yeni sistemin ilk seçimi olmasıyla farklı bir seçim" dedi
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