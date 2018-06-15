Facebook Twitter Rss

Bayram namazını memleketinde kıldı

Bayram namazını memleketinde kıldı.11776
  • Giriş : 15.06.2018 / 07:42:00

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da bayram namazını kıldı. Yıldırım, namazdan sonra kısa bir açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başbakan Yıldırım: "Farklı olabiliriz ama hepimiz aynı Rabbin kullarıyız. Kitabımız bir, peygamberimiz bir. Gözlerimizin rengi farklı olsa da gözyaşlarımızdan akan renk aynıdır. T.C. Parlamenter sisteminin son başbakanı olarak sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli hemşehirlerim bu sorumluluğu aldığım günden beri memleketimin milletimin faydası noktasında birçok işi yapma gayretinde oldum. Başbakanlığımdaki 2 yıl uzun bir zaman değil ancak Türk siyasi tarihinde çok konuşulacak bir dönem olarak şimdiden tarihe geçti. Bir darbe girişimi atlattık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştirdik. Anayasal sistem değişikliği referandumunu gerçekleştirdik. 24 Haziran Seçimleri, 16 Nisan 2017'de hayata geçirdiğimiz yeni sistemin ilk seçimi olmasıyla farklı bir seçim" dedi

Başkan Fikret Orman'dan bayram mesajı!

'Vekilimizin abisini PKK'lılar öldürdü'

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erzurum'da terör operasyonu: 7 kişiye gözaltı

Erzurum'da terör operasyonu: 7 kişiye gözaltı

Erzurum'un Tekman ilçesinde terör örgütleriyle bağlantıları bulunduklarından şüphelenilen 7 kişi göz

Sevgilisinin babasına tuzak kurdu!

Sevgilisinin babasına tuzak kurdu!

20 yaşındaki genç, kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu.

 

TSK o bölgede kontrolü ele geçirdi!

TSK o bölgede kontrolü ele geçirdi!

TSK, Kandil’e yönelik düzenlediği harekâtta önemli başarı sağladı.

Kleopatra Koyu için kararı mahkeme verecek

Kleopatra Koyu için kararı mahkeme verecek

Antalya'da bulunan Kleopatra Koyu için son kararı mahkeme verecek.

 

FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe

FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe

FETÖ soruşturması kapsamında TSK içinde örgütlenen örgüt üyelerine operasyon düzenlendi.

İşte Adil Öksüz'ün kayınbiraderi

İşte Adil Öksüz'ün kayınbiraderi

Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Amerika Birleşik Devletleri'nde görüntülendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya