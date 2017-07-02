Facebook Twitter Rss

Bayram tatilinde 4,1 milyarlık kart harcaması!

Bayram tatilinde 4,1 milyarlık kart harcaması!.24251
  • Giriş : 02.07.2017 / 08:16:00

Ramazan Bayramı tatilinde kredi kartından yapılan harcamalar 4 milyar lirayı aştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Arife günü 1,8 milyar lira rekor kırılan Ramazan Bayramı'nda 4 milyar lirayı aşkın kredi kartı harcaması yapıldı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre 24-27 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ve Arife Günü’nde kartlarla 4,1 milyar lira tutarında ödeme yapıldı. Ödemelerin yaklaşık yarısı 2 milyar lira market, akaryakıt ve giyim harcamaları için yapıldı. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 21’ini oluştururken, akaryakıt istasyonları ve giyim sektörü yüzde 14’ünü oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu üç sektörde gerçekleşti.

YEMEĞİ KARTLA ÖDEDİK

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler geçen yıla göre kıyaslandığında en fazla artış yüzde 31 ile yemek sektöründe gerçekleşti. Yemek sektörünü yüzde 24 artış ile giyim ve yüzde 21 artış ile çeşitli gıda sektörleri takip etti. Yüzde 18 artışla market sektörü ve yüzde 16 artışla akaryakıt sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.

ARİFE GÜNÜ REKOR KIRDIK

Arife Günü 1,8 milyar liralık kartlı harcamayla rekor kırdık. Cumartesi günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 18.00-19.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 18.12 oldu.

YURTDIŞINDA DAHA AZ HARCADIK

Yurt içi ve yurt dışı dağılım incelendiğinde bu tutarın 162 milyon lirasının yurt dışında, 3 milyar 933 milyon lirasının ise yurt içinde yapıldığı görüldü. Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerin 179 milyon lirası yurt dışında 3 milyar 457 milyon lirası yurt içinde gerçekleşmişti.

Yenişafak

'Sneijder 17 asist yaptı da hepsi gol mü oldu?'

İstanbul'dan son 106 yılın rekoru!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dolar o seviyenin üstüne çıktı

Dolar o seviyenin üstüne çıktı

Dolar haftanın ilk gününe hızlı başladı. 3.55 seviyesine kadar yükseldi.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı.

 

Hükümetten sigara zammı kararı

Hükümetten sigara zammı kararı

Temmuz ayında sigaraya zam yapılmayacağı, alkole ise zam geleceği açıklandı.

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Türkiye ihracatı mayısta yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı.

 

Google'a dev ceza

Google'a dev ceza

Google'a Avrupa tarafından 2,4 milyar euro para cezası kesildiği öğrenildi.

Altın fiyatları bir dakika içerisinde dip yaptı!

Altın fiyatları bir dakika içerisinde dip yaptı!

Altın fiyatları 1 dakika içerisinde akıl almaz bir düşüş gösterdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya