Bayram tatilinde 4,1 milyarlık kart harcaması!
Arife günü 1,8 milyar lira rekor kırılan Ramazan Bayramı'nda 4 milyar lirayı aşkın kredi kartı harcaması yapıldı.
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre 24-27 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ve Arife Günü’nde kartlarla 4,1 milyar lira tutarında ödeme yapıldı. Ödemelerin yaklaşık yarısı 2 milyar lira market, akaryakıt ve giyim harcamaları için yapıldı. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 21’ini oluştururken, akaryakıt istasyonları ve giyim sektörü yüzde 14’ünü oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu üç sektörde gerçekleşti.
YEMEĞİ KARTLA ÖDEDİK
Bu yıl Ramazan Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler geçen yıla göre kıyaslandığında en fazla artış yüzde 31 ile yemek sektöründe gerçekleşti. Yemek sektörünü yüzde 24 artış ile giyim ve yüzde 21 artış ile çeşitli gıda sektörleri takip etti. Yüzde 18 artışla market sektörü ve yüzde 16 artışla akaryakıt sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.
ARİFE GÜNÜ REKOR KIRDIK
Arife Günü 1,8 milyar liralık kartlı harcamayla rekor kırdık. Cumartesi günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 18.00-19.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 18.12 oldu.
YURTDIŞINDA DAHA AZ HARCADIK
Yurt içi ve yurt dışı dağılım incelendiğinde bu tutarın 162 milyon lirasının yurt dışında, 3 milyar 933 milyon lirasının ise yurt içinde yapıldığı görüldü. Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerin 179 milyon lirası yurt dışında 3 milyar 457 milyon lirası yurt içinde gerçekleşmişti.
Yenişafak
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