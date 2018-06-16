Bayramlaşma alanı kan gölüne döndü: 20 ölü
Ramazan Bayramı'nda kan döküldü.
Afganistan'da ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü.
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