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Bayramlaşma alanı kan gölüne döndü: 20 ölü

Bayramlaşma alanı kan gölüne döndü: 20 ölü.29882
  • Giriş : 16.06.2018 / 18:07:00

Afganistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşmak isteyenlere saldırı düzenlendi.

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Sepet Beşik

Ramazan Bayramı'nda kan döküldü.

Afganistan'da ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü. 

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