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Baz istasyonu için 3'te 2 yetecek

Baz istasyonu için 3'te 2 yetecek.17254
  • Giriş : 01.10.2017 / 08:33:00

Baz istasyonunun binaya kurulumu için kat maliklerinin tamamı yerine 3’te 2’sinin onayı yetecek.

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Beşik Modelleri

Baz istasyonlarının bina üzerine kurulumu ile yürürlükte olan kurallarda değişiklik yapıldı. Artık bina sahiplerinin tamamının onay vermesi beklenmeyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konuyla ilgili olarak, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, baz istasyonu kurulurken yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alınması uygulamasına son verildi. Bu değişiklikle GSM operatörleri baz istasyonu kurarken belediyelerden izin almaktan kurtulacaklar. Ruhsatı olmadığı gerekçesiyle sökülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan mevcut baz istasyonları da sökülmekten kurtulacak.

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurulu (BTK) tarafından güvenlik sertifikası verilmesi yeterli olacak. BTK güvenlik sertifikası verirken baz istasyonunun park bahçe gibi yerlerde olup olmamasına dikkat edecek.

Baz istasyonları konusunda GSM operatörlerine sağlanan ikinci kolaylık ise binalarda kat maliklerinin tümünün onayını alma zorunluluğunun kaldırılması oldu. Kat maliklerinin 3’te 2’sinin onayı alınarak baz istasyonu kurulabilecek.

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