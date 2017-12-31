Bazı taşeronlar yine kadroya alınmayacak!
Buna göre ALO 170 personelinin kadroya alınmayacağı öğrenildi.
Ayrıca bu düzenlemenin TRT ve Anadolu Ajansı gibi kurumlardaki işçileri de kapsamadığı bildirildi.
Hükümet toplamda 850 bine yakın taşeron işçiyi kadroya alacak. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bu süreçle ilgili vatandaştan gelen soruları dinleyen 'ALO 170' personeli bu düzenlemenin dışında kalacak. Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Ankara, Trabzon, Aksaray, Şanlıurfa, Sivas, Bayburt, Muş ve Kütahya olmak üzere 8 ilde taşeron şirket üzerinden çalıştırılan bin 135 dolayında ALO 170 personeli var.
TRT ve AA'da kapsam dışı
Düzenlemenin mevcut halinde Kalkınma Ajansları, Anadolu Ajansı ve TRT gibi özel bütçeli kurumlar da kapsam dışı kalacak. Kamu İhale Kanunu Genel Tebliği'ne göre, toplam ihale bedelinin yüzde 70'i araç temini, yüzde 30'u personel için ise bu ihale 'araçla personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı' kapsamında değerlendiriliyor. Düzenlemede bir değişikliğe gidilmezse, şoförlü araç kiralama, yemek hazırlama gibi alanlarda taşeron işçiler aynı koşullarda çalışmaya devam edecekler.
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