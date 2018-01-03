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Bazı yargıçlar geri döndü!

Bazı yargıçlar geri döndü!.16630
  • Giriş : 03.01.2018 / 20:49:00

HSK tarafından "Mor Beyin" uygulaması tarafından mağdur edilen yargıçlara "dönüş vizesi" verdi.

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Açığa alınan veya meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar, “Mor beyin yazılımıyla telefonlarının ByLock’a yönlendirilerek mağdur edildikleri” gerekçesiyle, mesleğe dönmek için HSK’ya başvuruda bulundu. HSK Genel Kurulu Hakimler Nilsu Deniz ve Lale Yıldız’ın kesinleşmeyen ihraç kararlarına itirazlarını inceledi. Kurul, haklarındaki delilleri değerlendirerek, iki kadın hakimin ihraçlarını kaldırdı. İki kadın yargı mensubunun mesleğe iadesine karar verildi.

8 HAKİM SAVCININ AÇIĞA ALMA KARARLARI KALDIRILDI

HSK 2. Dairesi ise bir yıl önce FETÖ’nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle açığa alınan sekiz yargı mensubunun durumunu değerlendirdi. İradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiği ortaya çıkan sekiz hakim savcının açığa alınma kararları kaldırıldı. Aralarında, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde MİT TIR’larını durduran savcılar hakkında tutuklama kararı veren Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy’un da bulunduğu 8 yargı mensubu mesleğe geri döndü. HSK’nın açığa alma kararlarını kaldırdığı bu sekiz hakim savcı ise şöyle:

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu, Adalet Müfettişi Gülbey Aslan”

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