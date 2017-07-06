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BBP, Adalet Mitingi'ne katılmayacağını açıkladı

BBP, Adalet Mitingi'ne katılmayacağını açıkladı.15609
  • Giriş : 06.07.2017 / 23:33:00

CHP'nin İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenleyeceği mitinge BBP'de "katılmama" kararı aldı.

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Saadet'ten sonra BBP de CHP'nin düzenlemeyi planladığı Adalet Mitingi'ne katılmayacağını duyurdu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, CHP'nin, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne ilişkin, "Sonucunun ülkeyi nereye götüreceği belli olmayan bir yürüyüşe BBP'lilerin, Alperen'lerin katılması mümkün değildir." dedi.

Mican, partisi tarafından Eyüp Sultan Meydanı'nda kurulan "Adalet için idam" kampanya çadırının önünde, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, idam cezasının geri getirilmesi çağrısında bulundu.

Adaletin tesisi için idamın geri gelmesi gerektiğini savunan Mican, "BBP olarak siyasi sorumluluk sahibi olan tüm siyasi partileri idamın çıkması için görevini yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

"BBP'LİLERİN, ALPEREN'LERİN KATILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Mustafa Mican, CHP'nin Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünü eleştirdi.

Yürüyüşe davet edildiklerini ancak parti olarak katılmalarının mümkün olmadığını dile getiren Mican, şunları söyledi: "Temelinde adaletsizlik olan, adı adalet yürüyüşü olsa da sonucunun ülkeyi nereye götüreceği belli olmayan bir yürüyüşe BBP'lilerin, Alperen'lerin katılması mümkün değildir. Genel Başkanımız Mustafa Destici basına açıklama yaptı. Dedi ki; 'Yürüyüşün sonunda, son günlerde bu yürüyüşe terör örgütleri katılabilir, karanlık odakların provokasyonları olabilir, önünü alamayacağınız, sonucu belli olmayan kaotik ortamlar oluşabilir.' İki gün önce PKK terör örgütü uzantılarının yürüyüşe katıldıklarına şahit olduk. Duyarlı vatandaşlarımızı bu yürüyüşe katılmamaya davet ediyoruz."

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