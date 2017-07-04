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BBP eski il başkanına FETÖ'den gözaltı

BBP eski il başkanına FETÖ'den gözaltı.17239
  • Giriş : 04.07.2017 / 12:22:00

BBP eski il başkanı Hasan Kızıldağ, FETÖ'den gözaltına alındı.

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BBP eski Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında beraberindeki yöneticilerle birlikte gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün Kahramanmaraş il merkezinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda BBP eski İl Başkanı Hasan Kızıldağ ile yöneticilerin bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Hasan Kızıldağ, gazetecilerin 'Neden gözaltına alındınız?' sorusuna, "Muhsin başkanın adalet platformuyla ilgili bir şey oldu da" diye cevap verdi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Hasan Kızıldağ, referandum sürecinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 'Evet' diyeceklerini açıklamasına tepki göstermiş, tekrar il başkanlığına seçildiği 25 Aralık 2016'da yapılan olağan kongrenin ardından, seçilen yönetim kurulu listesini İl Dernekler Masası'na zamanında teslim etmediği gerekçesiyle parti tarafından il teşkilatının hükümsüz olduğu açıklanmış, ardından da BBP İl Başkanı olarak Bilal Odunkıran atanmıştı.

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