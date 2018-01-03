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BBP Genel Merkezi'nde olay

BBP Genel Merkezi'nde olay.24076
  • Giriş : 03.01.2018 / 17:54:00
  • Güncelleme : 03.01.2018 / 17:53:37

Ankara'da Büyük Birlik Parti Genel Merkezi'nde yangın çıktı.

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Ankara'da Büyük Birlik Parti Genel Merkezi'nde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Patlamanın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam odasındaki klimadan kaynaklandığı belirtildi.

Ankara'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasının başkanlık makamının bulunduğu 4. katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, genel merkez binasının çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık görevlilerince müdahale edildi.

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