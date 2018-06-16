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BBP lideri Destici: Erdoğan rahat kazanacak

BBP lideri Destici: Erdoğan rahat kazanacak.23719
  • Giriş : 16.06.2018 / 21:00:00

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri rahatlıkla kazanacağını ifade etti.

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Sepet Beşik

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaptığı ev ziyaretinde yeni doğan Ayşe Gülce Genç isimli bebeğin kulağına ezan okuyarak, ailesini tebrik etti.

 24 Haziran seçimlerinin sadece Türkiye için değil, Türk ve İslam coğrafyası için de önemli olduğuna değinen Destici, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya kadar, sahadaki seçim çalışmalarında birlik ve beraberliği zedeleyecek bir hadise görülmediğini, seçimin sakin bir atmosferde geçtiğini aktardı.

Saldırının kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan Destici, menfur saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Destici, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda olay aydınlatılacak. Zaten bazı kişilerin gözaltına alındığını biliyorum. Arkasındaki güçler de PKK varsa o, HDP varsa zaten ikisi de aynı, bu katliam gibi hadiseyi kim gerçekleştirdiyse hukuk önünde cezalarını bulacaklardır. Bizim asla sağduyuyu elden bırakmamamız lazım. Bu tür eylemlere asla prim vermemeliyiz." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RAHATLIKLA KAZANACAK

"Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri birinci turda rahatlıkla kazanacak. Sahadaki çalışmalarda milletin 16 Nisan'daki "Evet" kararının arkasında durduğunu gördük." diyen Destici, Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan Millet İttifakı'nın, cumhurbaşkanlığı seçiminden ümidini kestiği için "Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı sağlayamıyor." algısını oluşturmaya çalıştığını vurguladı.

Yapılan saha çalışmaları ve elde edilen bilgilerde parlamento seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın rahatlıkla çoğunluğu sağladığını gördüklerini aktaran Destici, zaten yeni sitemin Türkiye'de tam olarak uygulanması için her iki seçimin kazanılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin terörün tüm unsurlarına karşı ciddi bir mücadele içinde bulunduğuna değinen Destici, Kandil Operasyonu'nun da bunun bir parçası olduğunu kaydetti.

En kısa zamanda Afrin'e nasıl Türk bayrağı çekildiyse Kandil'in de teröristlerden temizleneceğini, ay yıldızlı al bayrağın dikileceğini belirten Destici, PKK neredeyse oraya da Türk bayrağının çekileceğini sözlerine ekledi.

TRT

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