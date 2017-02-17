BBP, referandum kararını haftaya açıklayacak
Mican, 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı sistemine sert eleştiriler getirdi.
KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan BBP İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi Kürşat Mican, önümüzdeki hafta BBP'nin referandum kararını Genel Başkan Mustafa Destici'nin açıklayacağını belirtti.
BBP REFERANDUM KARARINI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAK
Mican, "Cumartesi günü Ankara'da yüksek istişare kurulu üyelerimiz kararlarını verecekler. İl başkanları olarak pazar günü biz Ankara'ya gidiyoruz. Kararlarımızı genel merkeze bildireceğiz. Önümüzdeki haftaiçi de MYK üyelerimiz toplanarak elde edilen verileri masaya yatıracak ve son sözü genel başkanımız verecek" dedi.
PARTİLİ CUMHURBAŞKANI YORUMU: "BURADA BİR ARIZA GÖRÜYORUZ BİZ"
Mican 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı sistemine eleştiriler getirdi. Özellikle partili Cumhurbaşkanlığına karşı çıkan Mican, "Burada bir arıza görüyoruz biz" dedi.
Mican, "Cumhurbaşkanı, cumhurun başkanıdır. Halkın başkanıdır. Herkesin başkanıdır. Oy verenin de vermeyenin de başkanı statüsündeki yöneticidir. Partili Cumhurbaşkanı olduğu zaman o partili olmayanlar hangi kategoridedir. Burada bir arıza görüyoruz biz" diye konuştu.
DİĞER HABERLER
HDP'li Baluken yakalama kararı çıkarıldı
HDP'li vekil İdris baluken hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Başbakan Binali Yıldırım Malta'ya geldi
Başbakan Binali Yıldırım, Resmi ziyaret kapsamında Malta'ya geldi.
Başbakan'dan komutanlığa sürpriz ziyaret
İstanbul'da çeşitli programlara katılan Başbakan Yıldırım, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kampanyada AK Parti-MHP birliği
AK Parti ile MHP'nin ortak kampanya yürüteceği iddialarına Hayati Yazıcı'dan açıklama geldi.