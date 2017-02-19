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BBP referandumla ilgili kararını veremedi!

BBP referandumla ilgili kararını veremedi!.11757
  • Giriş : 19.02.2017 / 17:35:00

Referandum tarihinin bile belli olmasına rağmen BBP, henüz kararını açıklamadı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici parti olarak kararlarını önemli ve gerekli istişarelerden sonra vereceklerini söyledi.

Destici, tek adam partisi olmadıklarını söyledi. Destici, partisinin genel merkez binasında il başkanları toplantısı öncesi, ülke ve dünya gündemini değerlendirdi. Referandum süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Destici, "Büyük Birlik Partisi dışında bütün partiler Anayasa Referandumu ile ilgili taraflarını ve kararlarını açıkladılar. Biz ısrarla istişareler sonucu kararımızı açıklayacağız" dedi.

Destici, şöyle konuştu:

"Bu, hafife alınabilecek karar değildir. Bu şahsi düşüncelerle, şahsi çıkarlarla ya da sadece parti menfaati öne konularak verilecek bir karar değildir. Burada bizim önceliğimiz devletimizdir, milletimizdir, ülkemizdir. Bu Anayasa Değişikliği paketi ne getirmektedir, ne götürmektedir, iyi mi olacak, kötü mü olacak, mevcutla kıyaslaması yapılmalıdır. Evet, çıkarsa Türkiye ne ile karşı karşıya kalacaktır? Hayır, çıkarsa Türkiye ne ile karşı karşıya kalacaktır. Bütün bunları ön görmeye çalışarak biz bu süreçte istişare ile karar vermeye çalışıyoruz. İstişareler bittikten sonra önümüzdeki günlerde Merkez Karar Yönetim Kurulumuzu (MKYK) toplayıp kararımızı açıklayacağız"

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