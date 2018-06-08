BDDK Başkanı: Moody's'in kararı gayri ahlaki
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bankalara yönelik not indirim kararına ilişkin "Moody's tarafından yapılan not indirim kararının TCMB'nin faiz artırım kararıyla aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir." dedi.
Akben, bankacılık sektörü ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bankacılık sisteminin güçlü sermaye, yüksek aktif kalitesi ve uluslararası normlara tam uyum içerisinde yoluna devam ettiğini söyledi.
DİĞER HABERLER
Yıldız Holding'den BİM hamlesi: Payını yükseltti
Yıldız Holding'in BİM'deki payı dün itibariyle yüzde 1.4'ten yüzde 5.2'ye yükseldi.
'Moody's' tepkisi: Bankacılık sektörümüz sağlam
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Moody's'in 17 Türk bankasının notunu düşürmesi sonrası, bankacılık sektö
'İmar Barışı'nda başvurular başladı
Gayrimenkulü üzerinde imar ve iskan sorunu bulunan vatandaşlar için başvuru alımları başladı.
Bakan'dan emekliler için açıklama
Maliye Bakanı Naci Ağbal, emekliler ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.