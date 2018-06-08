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BDDK Başkanı: Moody's'in kararı gayri ahlaki

BDDK Başkanı: Moody's'in kararı gayri ahlaki.13510
  • Giriş : 08.06.2018 / 13:50:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Moody's tarafından alınan karara tepki gösterdi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bankalara yönelik not indirim kararına ilişkin "Moody's tarafından yapılan not indirim kararının TCMB'nin faiz artırım kararıyla aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir." dedi.

Akben, bankacılık sektörü ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bankacılık sisteminin güçlü sermaye, yüksek aktif kalitesi ve uluslararası normlara tam uyum içerisinde yoluna devam ettiğini söyledi.

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