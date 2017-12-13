BDDK'ya kritik atamalar!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 4 kritik atama gerçekleşti. Boş koltuklara atanan isimler tek tek açıklandı.
BDDK'ya atanan yeni 4 üye şöyle:
"Yaşar Asarkaya, Beytullah Yazar, Mustafa Balcı ve Fatih Rüştü Karakaş."
Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) üye atama sürecine ilişkin Bakanlar Kurulu’nda kararname sürecinin tamamlandığını belirterek, “Önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak” ifadesini kullanmıştı.
Üyelerin görev sürelerinin dolmasının ardından BDDK'da sadece Başkan Mehmet Ali Akben ve kurul üyesi Olcay Turan bulunuyordu.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı!
ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?
Taşeron işçilerle ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar'dan açıklama geldi.
Taşıt kredileri ile ilgili flaş karar!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt vergileri ile ilgili kararını verdi.
Resmen açıklandı! THY'den flaş hamle!
Türk Hava Yolları, filosunu 40 adet geniş gövdeli uçak daha katmak için görüşmelere başladı.
3 bin TL'ye çoban bulunamıyor!
Ahmet Hacıince, 3 bin Türk Lirası maaşla çalışacak çoban bulunamadığını belirtti.