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BDDK'ya kritik atamalar!

BDDK'ya kritik atamalar!.20035
  • Giriş : 13.12.2017 / 15:32:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na kritik atamalar gerçekleşti.

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Sepet Beşik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 4 kritik atama gerçekleşti. Boş koltuklara atanan isimler tek tek açıklandı.

BDDK'ya atanan yeni 4 üye şöyle:

"Yaşar Asarkaya, Beytullah Yazar, Mustafa Balcı ve Fatih Rüştü Karakaş."

Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) üye atama sürecine ilişkin Bakanlar Kurulu’nda kararname sürecinin tamamlandığını belirterek, “Önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak” ifadesini kullanmıştı.

Üyelerin görev sürelerinin dolmasının ardından BDDK'da sadece Başkan Mehmet Ali Akben ve kurul üyesi Olcay Turan bulunuyordu.

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